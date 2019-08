Det har været nogle voldsomme og regnfulde dage. Også for DR Byens tag, som ikke har kunnet stå imod de mange regndråber.

Ifølge B.T.s oplysninger har DR's journalister således det meste af morgenen torsdag måttet sidde med paraplyer i hånden for ikke at blive ramt af regnvand, der er sivet ned fra taget.

Derudover har flere af computerne i det såkaldte Newsroom, hvor en stor del af nyhedsproduktionen foregår, været dækket til med plastik for at skærme for regnvandet.

Det bekræfter Poul Holt Pedersen, der er chef for Ejendomme & Service i DR.

»Vi er ved at skifte tagdugen på taget og har stillads hen over. Desværre har pumperne ikke kunnet følge med, og derfor er det sivet ind hist og her.«

Ifølge Poul Holt Pedersen er lækagen stoppet, i og med at regnen er stoppet, men de arbejder på at få afhjulpet problemet, hvis regnen kommer tilbage.

Hvordan har journalisterne og de øvrige medarbejdere reageret på at skulle sidde med paraplyer?

»De er selvfølgelig frustrerede, og det er forståeligt nok,« siger Poul Holt Pedersen og fortæller, at der – ham bekendt – ikke er sket nogen materiel skade på computere eller lignende.

DR har siden sommeren 2017 arbejdet på at udskifte taget – netop fordi de havde gentagne problemer med lækager.

Lækagerne blev forsøgt repareret ad flere omgange, men til sidst måtte DR altså give op og i stedet investere i et nyt tag.

Poul Holt Pedersen frygter dog ikke, at fortidens problemer følger med ved det nye tag.

»Det er korrekt, at vi tidligere har haft problemer med lækager, og at det er derfor, vi udskifter taget, men regnen siver i dette tilfælde altså kun ind ad taget, netop fordi vi er ved at udskifte det.«