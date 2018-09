DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn har i dag fremlagt sin spareplan for DR, hvor der skal spares 420 millioner kroner de næste tre år. Det er cirka hver syvende stilling i DR.

Det er et politisk flertal på Christiansborg, der har pålagt DR at spare.

»Det er ikke en ide, der er groet i DR,« siger Maria Rørbye Rønn til B.T. efter hun har informeret medarbejderne i DRs afdeling i Aarhus om besparelserne, som ser ud til at ramme særligt hårdt i Danmarks næststørste by.

Hvad er du selv mest ked af, der skal skæres væk?

»Nu sidder jeg i Aarhus og det er klart, at medarbejderne på især Sporten er kede af det og frustrerede. Det forstår jeg godt.«

Det er vel heller ikke så svært at forstå, at de er vrede. Flere medarbejdere har jo rykket deres liv fra København til Aarhus for at beholde deres arbejde. Nu kan de se frem til at blive fyret alligevel.

»Ja, det er en hård og frustrerende situation. Det er klart. Men vi er blevet pålagt at spare 20 procent. Vi har valgt at spare mere på livsstil og sport end for eksempel kultur. Da vi valgte at rykke sporten til Aarhus i 2016, der kendte vi ikke den her virkelighed.«

Hvad forestiller du dig, at befolkningen fremover skal forbinde med DR?

»De skal tænke på kvalitet, relevans, at vi er modige og at vi har noget til alle i det her samfund.«

Det er vel det samme som altid?

»Vi kommer til at ændre os ved et skift i balancen mellem almindeligt flow tv og digital produktion som streaming. Der skal være mere digitalt, og derfor laver vi DR2+, som netop skal udvikle samfunds- og kulturstoffet ind i en ny digital verden, så folk vil streame de udsendelser.

Hvordan det? Man kan jo allerede streame DR2s programmer og det meste af jeres samfunds- og kulturstof?

»Jo, men hvis du får eksempel ikke får set ‘Debatten’ om torsdagen, så kan det godt være, at du går ind og streamer den. Det er der bare ikke ret mange, der gør.«

Det gør jeg heller ikke...

»Nej, men det er en opgave, som vi mener er en del af public service forpligtelsen at få folk til.«

Er det ikke bare sådan, at folk ikke gider streame de programmer og derfor bruger Netflix og den slags?

»Vi skal lave helt nye programmer, der netop er egnede til streaming og fungerer til det. Der er ikke andre, som har taget det på sig at lave debat- og kulturprogrammer, der fungerer i en streamingverden. Det er den slags, som vi skal have modet til.«

Det bliver - som du også selv har sagt - ikke det DR, som du ønsker. Hvorfor er du så den rette til at stå i spidsen for det?

»Jeg har stået i spidsen for DR i flere år, hvor vi har udviklet os godt og stærkt. Nu har politikerne skåret os ned og så er det ansvarlige også, at gennemføre den proces bedst muligt.«

Og det er du den rette til?

»Ja.«

Du er steget i løn med 60.000-65.000 kroner årligt i flere år. Fortsætter du med det i disse sparetider?

»Direktionens lønninger er fastfrosset i 2018 og 2019. Desuden har vi reduceret direktionens omkostninger med 25 procent nu,« siger Maria Rørbye Rønn, som uddyber at ingen medarbejdere i DR går ned i løn, hvis altså de beholder deres arbejde.

Heller ikke hende selv.