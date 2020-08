142 slagteriarbejdere i Ringsted har fået konstateret coronavirus.

Derfor er de beordret i selvisolation.

Nu frygter slagteriet Danish Crown, at flere af dem ikke holder sig inden døre og dermed går rundt i gaderne med risiko for yderligere smittespredning.

Det fortæller pressechef i Danish Crown Jens Hansen.

Slagteriet Danish Crown i Ringsted er midlertidigt lukket på grund af udbrud af coronavirus. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi har fået henvendelser fra frustrerede og bekymrede borgere, som har set nogle slagteriarbejdere, de kender. Det kan være i supermarkedet eller på privatadresser. Vi har fået omkring 20 henvendelser,« fortæller han.

»Hvis vi har fundet ud af, hvilke medarbejdere der er tale om, har vi taget en snak med dem,« siger Jens Hansen.

Desuden er Danish Crown ifølge TV2 blevet kontaktet af to udlejere af faciliteter til selvisolation i Ringsted. Udlejerne har mistanke om, at slagterimedarbejdere ikke overholder karantænen.

Jens Hansen fortæller, at Danish Crown ikke foretager sig yderligere end at snakke med medarbejderne.

»Udfordringen er, at vi ikke bare kan køre ud og tjekke alle vores medarbejdere. Det ville ikke stille os i et godt lys som arbejdsgivere. Problemet er også, at det er svært at bevise, at de har brudt karantænen,« siger Jens Hansen og tilføjer, at Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet informeret om problemerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan skride ind med et påbud om, at personer skal lade sig isolere.

Muligheden for at bruge netop det instrument ser ud til at blive aktuelt i forbindelse med de politiske forhandlinger om yderligere genåbning af Danmark.

Da Venstres Inger Støjberg onsdag gæstede B.T.s Facebook-live sagde hun, at Venstre går ind til forhandlingerne med et krav om, at politiet i højere grad skal benytte sig af muligheden for at tvinge coronasmittede til at overholde selvisolationen.

Inger Støjberg (V) mener, at der skal tages skrappere midler i brug for at stoppe coronavirus. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er enormt træt af, at det er de få, der ikke kan finde ud af det. Men der må være et eller andet galt, når vi ser en opblusning af smitten i både de somaliske miljøer og på slagteriet i Ringsted,« sagde hun til B.T.

Slagteriet i Ringsted har en del østeuropæiske medarbejdere, som både bor og kører sammen på arbejde. Det kan have medvirket til at øge smittespredningen.

I en pressemeddelelse maner Borgmester i Ringsted Kommune Henrik Hvidsten (V) til besindighed.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at beredskabsstaben vurderer, at smittekæderne ikke er uden for kontrol. Og derfor er der ikke grund til, at borgerne i Ringsted Kommune skal være bekymrede for at gå ud for at handle, komme i skole eller gå til idræt,« siger han.