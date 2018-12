2018 var et begivenhedsrigt år. Prins Henriks død og kronprinsens fødselsdag vil præge dronningens nytårstale.

Når dronningen holder sin nytårstale, så kan hun se tilbage på et år med sorg, men også med store glæder.

13. februar døde prins Henrik på Fredensborg Slot omgivet af dronningen og sine to sønner, kronprins Frederik og prins Joachim.

Godt tre måneder senere fyldte kronprinsen 50 år, og det blev fejret både folkeligt med Royal Run og med gallamiddag på Christiansborg Slot.

Begge begivenheder vil sætte deres præg på nytårstalen, vurderer to eksperter i kongehuset.

- I talen ser dronningen tilbage på året, der er gået. Prins Henriks død var en indgribende begivenhed i hendes liv, og det samme var den for mange danskere, siger historiker Michael Bregnsbo, der blandt andet forsker i hofliv på Syddansk Universitet.

På et pressemøde på Cayx i august fortalte dronningen, at den opbakning og varme, som familien blev mødt med, var af stor betydning.

Men selv om hun allerede har sagt det, så er nytårstalen en anledning til at gøre det igen:

- Sådan noget kan ikke siges ofte nok. Jeg er sikker på, at hun vil takke for den medfølelse, som hun og familien mærkede.

- Det vil være helt naturligt, ligesom det vil være naturligt at nævne kronprinsens fødselsdag, og i det hele taget den store rolle, som kronprinsparret spiller, siger Michael Bregnsbo.

Lige så overbevist er historiker Lars Hovbakke Sørensen, der er adjunkt ved Professionshøjskolen Absalon.

Han mener, at talen generelt vil blive mere personlig, end den plejer at være.

- Dronningen er meget bevidst om, at nytårstalen skal dreje sig om noget, der gælder for mange, og som rører sig i samfundet. Men de to begivenheder er så markante, at de vil få en fremtrædende plads, siger Lars Hovbakke Sørensen.

De fleste år holder dronningen nytårstalen fra sit arbejdsværelse i Christian IX's Palæ på Amalienborg, men slotspladsen er gravet op for at få plads til store rør, der skal medvirke til at sikre hovedstaden mod fremtidige oversvømmelser.

Derfor taler dronningen i stedet på Fredensborg Slot.

/ritzau/