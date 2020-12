Nedlukningen af Danmark kan få flere til at se med, når dronning Margrethe på årets sidste aften taler på tv.

Omkring 2,2 millioner plejer at se med, når dronningen holder nytårstale fra sit arbejdsværelse i Christian IX's palæ på Amalienborg.

Denne gang vil endnu flere sætte sig foran skærmen, vurderer historikere.

- Nytårstalen har altid været populær, men coronaepidemien vil gøre, at flere i år vil føle et behov for at lytte til dronningen, siger historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

Han peger på, at mange sætter dronningens ord højt, fordi hun er upolitisk og tilmed en erfaren regent.

- Hun har en særlig position, som forstærkes af, at hun har været regent i mange år og gjort det rigtig godt. Derfor vil man gerne høre, hvad hun har at sige oven på et meget usædvanligt år.

På Syddansk Universitet er historiker og lektor Michael Bregnsbo enig:

- Der er i befolkningen en fornemmelse af, at Danmark befinder sig i en alvorlig situation, og at det derfor er interessant at høre, hvad dronningen siger.

Men det spiller også ind, at flere i år har tid til at lytte med, fordi festen enten er aflyst eller antallet af gæster minimeret for at leve op til myndighedernes anbefalinger om at samles så få som muligt.

- Flere vil være hjemme hos sig selv og vil ikke have så meget andet at lave end at høre nytårstalen, siger Michael Bregnsbo.

At dronningen selv har mærket konsekvenserne af virusset, kan også skærpe interessen. Fejringerne af hendes 80-års fødselsdag i april blev aflyst, og det samme gjorde markeringerne af 100-året for Genforeningen.

To begivenheder, som hun havde set frem til.

Tilmed blev hendes barnebarn prins Christian for nylig testet positiv, hvilket betød, at kronprinsfamilien måtte isolere sig på Amalienborg.

- Det var dronningen selv, der aflyste fødselsdagen, og det skabte stor respekt. Jeg tror, at den beslutning har betydet, at folk gerne vil lytte til hende, hvis hun i nytårstalen skulle komme med et godt råd, siger Lars Hovbakke Sørensen.

Men det elendige kommer ikke til at stå alene. Dronningen vil sandsynligvis glæde sig over vaccinerne og også pege på, at virusset har vist, at det er i krisetider, vi rykker sammen.

- Det vil for eksempel være oplagt for hende at komme ind på arrangementerne omkring fællessang hver for sig.

- Og i den forbindelse takke de mange, som sang til hendes fødselsdag, siger Michael Bregnsbo.

/ritzau/