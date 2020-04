I stedet for at fejre dronningens fødselsdag denne sommer håber Aarhus Kommune at gøre det i forsommeren 2021.

Om to måneder ville Aarhus tage imod dronningen og fejre hendes fødselsdag.

Nu bliver det alligevel ikke til noget, da dronningens fødselsdagsfejring og sommertogt til Aarhus 5. og 6. juni er aflyst.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Aflysningen sker som følge af regeringens beslutning om at forlænge forbuddet mod større forsamlinger til 31. august.

Aarhus Kommune planlægger i stedet at fejre dronningen i forsommeren 2021.

Dronningen fylder 80 år 16. april.

/ritzau/