Coronaen har ændret vores hverdag, siger dronningen i sin nytårstale.

Her taler hun om den første bølge, der ramte i foråret.

- Det var skræmmende, og det blev nødvendigt at gennemføre begrænsninger i vores hverdag. Mange, ikke mindst ældre, måtte undvære den nære kontakt med familie og venner, siger hun.

Hun taler også om de mange, blandt andre erhvervsdrivende, der uden egen skyld har måttet se deres livsværk falde til jorden.

- Det har berørt mig meget, siger dronningen.

Men også om en sommer, der på en positiv måde blev anderledes.

Flere er blandt andet kommet ud i den danske natur.

- Jeg tror, at mange har fået øjnene op for vores dejlige natur. Klimaet har fået det bedre under krisen, og det er vigtigt, at vi fortsat passer på naturen, siger hun.

Hun glæder sig over, at vaccinen er kommet til Danmark, men maner til forsigtighed de kommende måneder.

- Vi skal stadig passe på, når vi omgås hinanden, siger hun og bringer en særlig tak til de ansatte i sundhedsvæsnet, der har kæmpet mod pandemien.

- De talte ikke timerne eller dagene. De lindrede. De forskede af al magt for at forstå sygdommen, siger hun og retter også en tak til de ansatte og beboere på plejecentre landet over.

Det er i det hele taget en tale med corona i fokus. Et underligt år, kalder hun 2020.

- Det vil vi ikke glemme. Det blev et prøvelsens år. Vi viste, at vi vil stå sammen, når det gælder, sagde hun.

