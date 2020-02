11 personer mistede livet onsdag aften i den tyske by Hanau, der var udsat for angreb af højreekstremist.

Dronning Margrethe har sendt tanker til Tyskland, som onsdag var ramt af skudangreb i den tyske by Hanau, hvor i alt 11 personer døde.

Det skriver kongehuset på sin hjemmeside.

- Med den dybeste forfærdelse over det tragiske angreb i Hanau i går aftes udtrykker jeg min kondolence over for dig og det tyske folk.

- Mine tanker er med ofrene, deres familier og venner, skriver dronningen.

Kondolencen er sendt til Tysklands forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, der formelt set er landets statsoverhoved.

Otte mennesker blev onsdag aften dræbt i to skyderier, og senere døde en niende person, som blev såret af skud, af sine kvæstelser. Flere af ofrene har udenlandske baggrund.

Den formodede 43-årige gerningsmand blev senere fundet død i sin bolig. Hans 72-årige mor blev også fundet død i boligen.

Myndigheder oplyser, at der ikke er indikationer på, at der er andre gerningsmænd.

Den tyske indenrigsminister, Peter Beuth, har bekræftet, at der var fremmedfjendske motiver bag angrebene. Sagen bliver efterforsket som terror.

Gerningsmanden skal ifølge avisen Bild have efterladt et brev og en video, hvori han udtrykker højreekstreme holdninger.

Det første angreb skete omkring klokken 22, da en person angreb en vandpibecafé i den centrale del af Hanau. Tre personer blev dræbt foran bygningen.

Derefter flygtede gerningsmanden angiveligt i bil til en bydel ved navn Kesselstadt i den vestlige del af Hanau.

Her ringede han angiveligt på dørklokken til en vandpibecafé og skød og dræbte fem personer, der befandt sig i rygeområdet.

/ritzau/