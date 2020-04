På sin fødselsdag takkede dronning Margrethe for opfindsomme og idérige lykønskninger.

I en tv-tale torsdag aften takkede dronning Margrethe danskerne for "opfindsomhed " og "idérigdom" i forbindelse med lykønskningerne på hendes fødselsdag.

Men talen var ikke kun tak - regenten bad også danskerne om at fortsætte kampen for at inddæmme spredningen af coronavirus i samfundet.

- Meget tyder på, at vi sammen bidrager til at få sygdommen under kontrol. Vi har vist, at vi kan tage os sammen og at det fører i den rigtige retning; men nu gælder det, for vi er ikke igennem endnu, sagde dronningen.

Hun bad danskerne om at "holde ved" i kampen for at inddæmme smitten.

/ritzau/