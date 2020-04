Personalet på Fredensborg overraskede dronningen med fødselsdagssang. De otte børnebørn sender en videohilsen.

Det hører til sjældenhederne at se dronningen med udslået hår.

Men det sker på hendes 80-års fødselsdag, hvor hun bliver vækket med morgensang af de ansatte på Fredensborg Slot.

Det viser et foto på kongehusets hjemmeside.

Dronningen modtager sangen i Kuppelsalen iklædt natkjole og med et bånd om sit lange hår.

Hun står på balkonen, mens personalet har taget opstilling nede i salen med dannebrogsflag og behørig afstand.

Sidst dronningen viste sig offentligt med udslået hår var i 1992, da hun og prins Henrik fejrede sølvbryllup.

Det skete ligeledes på Fredensborg Slot.

Dengang kiggede regentparret ud af et åbent vindue på slottets førstesal, mens familie og venner var samlet i haven for at ønske tillykke og synge.

Kuppelsalen har en særlig betydning for dronningen, fordi det var her, hun og prins Henrik dansede brudevals ved deres bryllup i 1967.

Også kronprins Frederik og kronprinsesse Mary dansede på det sort-hvide gulv, da de blev gift i 2004.

Det var planen, at dronningen på fødselsdagen skulle have været vækket af familie og venner på Fredensborg Slot, hvor hun har residens i øjeblikket.

Men morgenvækningen er aflyst på grund af smitterisikoen for coronavirus. Det samme er alle øvrige officielle arrangementer i anledningen af fødselsdagen.

I stedet hyldes dronningen klokken 12 med en virtuel fødselsdagssang, som transmitteres på DR, TV2 og Facebook.

Det er Sangens Hus og Facebooksiden "Danmark synger for dronningen", der står bag arrangementet.

Dronningen opholder sig dagen igennem på Fredensborg, hvor hun kort før middag modtag en hilsen på video fra sine otte børnebørn.

Først var det de to ældste, prins Nikolai og prins Felix, der ønskede deres farmor tillykke. Derefter prins Henrik og prinsesse Athena, som er prins Joachims yngste børn.

Til sidst kom der en hilsen fra kronprinsparrets fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent.

De havde taget plads på en trappe på Amalienborg med udklippede tillykke-bogstaver i hænderne.

/ritzau/