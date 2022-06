Lyt til artiklen

Da Hendes Majestæt Dronning Margrethe besøgte Aarhus i weekenden som led i det årlige sommertogt, fik hun som en allerførste et særligt sneak-peek.

Det er byens helt nye park på toppen af Smilets By, som hun fik lov til at besøge som den første gæst.

Fredag 17. juni får resten af befolkningen lov til at følge i dronningens fodspor, når Salling Roofgarden åbner – søsterattraktionen til det populære Salling Rooftop.

Salling Group kalder det for Danmarks nye, store urbane have i 6. sals højde over Aarhus – med panoramaview over hele Aarhusbugten, mod Mols og mod Moesgaard i syd.

Søsterattraktionen Salling Rooftop har siden åbningen i 2017 indtaget en placering i top 5 over landets mest besøgte attraktioner med flere end fire millioner gæster.

Derfor har de også store forventninger til den nye nabopark.

»Siden første spadestik i november sidste år har vi set frem til åbningsdagen. Så det er med lige dele glæde, forventning og spænding, at vi nu byder udenfor i Danmarks nye, åbne byrum,« udtaler Marianne Bedsted blandt andet, direktør for Salling.

I den nye bypark er der mere grønt og frodigt, end man kender det fra Rooftop.

Der er løftet 250 kubikmeter muldjord op i bedene. I skovhaven på toppen er der plantet ni høje træer på op til seks meter. 80 buske, 35 slyngplanter og cirka 1000 stauder, græsser og urter er plantet.

Derudover er der godt 2500 planter i den grønne væg, der løber hele vejen fra taget ned mod Strøget.

I alt er den nye bypark 1400 kvadratmeter stor fordelt på to etager.