Kommunen vil bidrage med over 5 millioner kroner på ny køkkenhave ved Gråsten Slot. Stedet skal bruges til at sende folk i arbejde og lokke flere turister til.

Næsten 22 millioner kroner kommer det til at koste at anlægge en ny kongelig køkkenhave ved Gråsten Slot.

Det skriver DR P4 Syd.

Slottet er det sted, hvor dronningen og den royale familie mødes hver sommer.

Køkkenhaven bliver åben for alle, og afgrøderne skal blandt andet spises ved royale begivenheder.

- Det bliver en aktiv og åben køkkenhave ved Gråsten Slot, som alle kan besøge. Her vil der være produktion af grøntsager, frugttræer, chili og urter, der skal leveres til den kongelige husholdning, når der er residens, siger Niels Mellergaard, der er slotshavechef på Gråsten Slot til DR P4 Syd.

Hovedparten af de 22 millioner kroner kommer fra fondsdonationer og staten, mens Sønderborg Kommune betaler 5,3 millioner kroner.

Hele driften af projektet er et tæt samarbejde med Sønderborg Kommune. For køkkenhaven skal både kunne tiltrække turister og fungere som et beskæftigelsesprojekt.

Derfor har kommunen puttet et større millionbeløb i haven, lyder det fra borgmesteren i Sønderborg Kommune.

- Vi ser hele dette område som et stærkt aktiv, hvor vi kan tiltrække flere turister, siger borgmester i Sønderborg Kommune Erik Lauritzen fra Socialdemokratiet til DR P4 Syd.

Det er lokale borgere, der skal arbejde i køkkenhaven, og det er personer med særlige behov, som får et arbejde i haven.

- Vi skaber noget meningsfuldt beskæftigelse til nogle af vores medborgere, som ikke kan varetage et almindeligt job. De har brug for beskyttet beskæftigelse, og det kan de få her, siger han.

Pengene kunne også være brugt på eksempelvis skoler, børne- og ældreområdet, hvorfor bruge et større millionbeløb på dette projekt?

- Vi vil gerne investere, så vi kan få flere turister til området, der øger omsætningen og skaber arbejdspladser. På den måde får vi øget vores skatteindtægter, så vi kan blive ved med at levere den service på blandt andet børne, skole- og ældreområdet, siger borgmesteren.

Slotshavechef på Gråsten Slot Niels Mellergaard siger, at projektet er sket i et tæt samarbejde med kommunen, fonde og de lokale interesseorganisationer.

- Vi har haft et tæt og konstruktivt samarbejde med blandt andet kommunen om projektet. Uden det samarbejde så var projektet ikke blevet til noget. Kommunen spiller også med i forhold til parkering og toiletfaciliteter, siger Niels Mellergaard.

Det er i sommeren 2020, at du kan gå en tur blandt royale grøntsager og krydderurter i på Gråsten Slot.

Hele projektet er blevet godkendt af Dronning Margrethe, Prinsesse Benedikte og Finansministeriet.