Arlette Andersen overlevede Auschwitz. Hun hædres af dronningen for at udbrede kendskabet til holocaust.

Dronningen har tildelt ridderkorset til 95-årige Arlette Andersen.

Den tidligere gymnasielærer er af jødisk familie og overlevede som ung udryddelseslejren Auschwitz.

Hun er født i Frankrig, men kom til Danmark efter Anden Verdenskrig. Her blev hun gift med Ole Andersen og bosatte sig i Fredericia, hvor de begge i en årrække var lærere på Fredericia Gymnasium.

Arlette Andersen får hæderen for sit arbejde med at udbrede kendskabet til holocaust, skriver JydskeVestkysten.

Det bliver borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard (S), der skal overrække ridderkorset.

- Jeg er stolt over at få den ære at overrække Arlette Andersen ridderkorset, siger han til JydskeVestkysten.

- Arlette har gjort et uudsletteligt indtryk på mange tusinde unge mennesker, der har hørt hende fortælle om sine rystende oplevelser under Anden Verdenskrig. Vi må aldrig nogensinde glemme de rædselsfulde begivenheder og overgreb mod menneskeheden, som fandt sted i nazisternes udryddelseslejre.

- Arlette har ydet sit værdifulde og helt autentiske bidrag hertil, udtaler Jacob Bjerregaard.

Arlette Andersen blev født i 1924 og blev som ung studerende taget til fange og bragt til Auschwitz.

Da første mange år talte hun aldrig om tiden i lejren. Heller ikke med sin egen familie, men efter sin pensionering begyndte hun at holde foredrag over hele landet.

Især er mange gymnasieelever blevet vidner til de rædsler, hun blev udsat for.

I januar gjorde hun i anledning af 75-året for befrielsen af Auschwitz status i et interview med Ritzau. Her sagde hun, at hun især glæder sig over den interesse, hun har mødt hos de unge.

- Mit håb er, at de forstår, hvor farligt det er at gå til ekstremerne, uanset om man går til det yderste højre eller det yderste venstre, sagde hun.

Der er udgivet flere bøger om Arlette, ligesom der også er produceret en film.

