Dronningen fortæller til svensk avis, at hun kun abdicerer, hvis hun skulle blive alvorlig syg.

Dronning Margrethe har plan om at blive siddende på tronen resten af sit liv og har kun tænkt sig at overlade den til kronprins Frederik, hvis hun skulle blive ramt af en meget alvorlig sygdom.

Det fortæller hun i et interview med den svenske avis Expressen.

I bogen "Dronning i Danmark" fra 1990 skrev dronningen, at hendes holdning er at sidde på tronen hele livet, og hun bliver af Expressen spurgt til, om noget kan ændre på det synspunkt.

- Ikke som jeg kan forestille mig, nej, men måske hvis jeg blev aldeles håbløst syg. Min holdning er at sidde hele livet. Missionen er for livet.

- Jeg føler ikke noget pres for at ændre min holdning. Det er en pligt, som følger opgaven med at følge efter sin far. Det gør man, så længe man lever, siger dronning Margrethe til Expressen.

Hun har været dronning af Danmark siden 1972, hvor hun overtog tronen efter sin fars, Frederik lX's, død.

Ved et statsbesøg i Argentina tidligere i år deltog kronprins Frederik sammen med dronningen. Det blev ifølge Expressen af flere tolket i retning af, at han var på nippet til at overtage tronen.

Ifølge dronning Margrethe var det dog udelukkende et spørgsmål om, at "to personer kan håndtere mere end en".

Kronprinsen havde blandt andet flere opgaver med den store handelsdelegation, der var med på statsbesøget, som dronningen ikke var involveret i.

Dronning Margrethe er 79 år og fylder 80 år 16. april 2020. Hun fortæller til Expressen, at hun godt kan mærke alderen.

Fysisk kan hun ikke det samme som tidligere, og det tager længere tid at komme op ad trapperne, og i sit spejlbillede kan hun se, at årene har efterladt sig spor.

Men grundlæggende føler dronningen sig ikke langt fra, hvordan hun havde det for ti år siden, selv om "jeg er en gammel dame".

/ritzau/