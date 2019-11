I snart to uger har en gruppe utilfredse humaniora-studerende besat ledelseskontorerne på Københavns Universitet. Fredag gik de skridtet længere og indtog talerstolen for næsen af hele Danmarks dronning.

Dronning Margrethe var på besøg på Københavns Universitet i forbindelse med dets årsfest.

Netop som universitetets rektor havde budt velkommen, marcherede en humaniora-studerende op og overtog mikrofonen.

I sin cirka tre minutter lange dundertale fik den studerende både udskældt universitets ledelse for ikke at lytte til eleverne, mens han også fik nævnt den afdøde Finn Ejnar Madsen, som blev landskendt, da han i forbindelse med studenteroprøret ved årsfesten på Københavns Universitet i 1968 erobrede talerstolen fra rektor Mogens Fog.

»Vi har forsøgt at tale ledelsen til fornuft, men ingen vil lytte til os. I stedet er vi blevet truet med at blive smidt ud, så derfor valgte vi den her løsning,« fortæller 23-årige Anna Nørgaard Sørensen, som er næstformand i KU's HUMråd, som er initiativtager til episoden fredag.

Kontroversen mellem ledelsen og de humaniora-studerende begyndte for alvor for 12 dage siden, hvor en gruppe fra studenterorganisationen begyndte at besætte ledelseskontorerne på Det Humanistiske Fakultet.

De studerende er utilfredse med fakultetets målplan, som de vil have trukket tilbage. Utilfredsheden bunder blandt andet i uddannelsessammenlægninger og tvungne tilvalg, fortæller Anne Nørgaard Sørensen.

»Studenterdemokratiet er ikke længere eksisterende på KU. Vi er overhovedet ikke blevet indraget i målplanen, som vil forringe vores uddannelse og gøre, at fagligheden bliver hevet helt i bund, så vi blev nødt til at råbe dem (ledelsen, red.) op,« siger hun.

Hun fortæller samtidig, at hun er ked af, at dronningen blev holdt som gidsel i aktionen.

»Det var selvfølgelig ikke hende, vi på nogen måde ville ramme. Det her handlede som sagt bare om at råbe ledelsen op, og vi var faktisk slet ikke sikre på, at hun (dronningen, red.) ville komme.«

Jasper Winkel, vicedirektør på Københavns Universitet, bekræfter episoden, der fandt sted omkring klokken 14.

»Hvert år til årsfesten er der en studerende, som holder en festtale, men i dag valgte en ekstra studerende, som ikke var inviteret til at tale, så at overtage talerstolen alligevel,« siger han og fortsætter:

»Vi er dog et universitet, hvor der er højt til loftet og plads til alle, så vi tager episoden med et smil og vil i stedet sætte pris på, at vi har studerende, der er engageret i deres fag og i universitetets fremtid.«

De studerende føler, at I ikke lytter til deres bekymringer. Hvad tænker du om det?

«Der er en aktuel diskussion, hvor kritikken blandt andet lyder på, at fag skal lægges sammen. Ledelsen har budt ind med forslag over for de studerende, og de drøftelser er i gang.«

Selvom I føler drøftelserne er i gang, så tyder det på, at de studerende ikke føler, at I lytter til dem, siden de tager så drastisk et skridt som i dag...

«Dekanen er meget opsat på at indgå i dialog med de studerende, men universitet er hårdt påvirket af nedskæringer samt et lavere antal studerende på humaniora end for 5-10 år siden. Ledelsen gør dog alt for at bruge ressourcerne bedst muligt.«

Hvordan reagerede Dronningen på episoden?

«Med stoisk ro.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kongehusets kommunikationschef, Lene Balleby, for at høre, hvordan Dronning Margrethe har det med at blive fanget i midten af de studerendes utilfredshed med ledelsen, men det har desværre ikke været muligt på nuværende tidspunkt.