Kongeparret er med deres børn rejst på vinterferie. Derfor er dronning Margrethe indsat som rigsforstander.

I forlængelse af tronskiftet i januar ventede en ny rolle for dronningen Margrethe.

Den har hun nu taget hul på.

Dronning Margrethe er nemlig for første gang indsat som rigsforstander, da både kong Frederik og kronprins Christian er bortrejst fra landet.

Det skriver B.T.

Ifølge mediet skyldes det, at kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og resten af kongeparrets børn er rejst ud af landet for at tage på vinterferie.

Det bekræfter kongehuset overfor B.T.

Rollen som rigsforstander omfatter, at dronning Margrethe kan træde til som statsoverhoved, når kong Frederik X og kronprins Christian er forhindret.

Ifølge B.T. ses kongen og kronprinsens fravær også på rigsforstanderflaget, der vajer over dronning Margrethes palæ på Amalienborg lørdag morgen.

Kongeparrets palæ har fået hejst splitflaget, der markerer deres fravær.

Gennem flere år har det været snelandskaberne i Verbier i Schweiz, som kongefamilien har søgt imod, når skolernes vinterferie skulle afholdes.

Det er dog ikke yderligere oplyst, hvor kongeparret er taget på vinterferie i denne ombæring. Heller ikke hvor lang tid turen varer.

Vinterferien kommer efter en travl første periode for kong Frederik som konge.

Først var der alle begivenhederne i forbindelse med tronskiftet, dernæst havde han sin første audiens som konge, og senest har kongen været på et erhvervsfremstød i Polen.

I forbindelse med sit besøg i Polen satte kongen ord på sin første tid som Danmarks regent.

- At blive modtaget så smukt, så glædeligt og så hjerteligt på Christiansborg Slotsplads var en meget rørende oplevelse, som ramte mig dybest i hjertekulen, sagde kong Frederik.

/ritzau/