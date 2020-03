Grundet situationen med coronavirus vælger dronning Margrethe at aflyse alle fejringer af sin fødselsdag.

Der bliver ingen officielle fejringer af dronning Margrethe, i forbindelse med at hun 16. april fylder 80 år.

Det meddeler kongehuset i en pressemeddelelse.

Aflysningerne skyldes den aktuelle situation med coronavirus, der i vid udstrækning har lagt Danmark og andre lande ned.

- Danmark og verdenssamfundet står netop nu i en meget vanskelig situation.

- Vi har alle et særligt ansvar for at tage hensyn til hinanden og sammen bidrage til, at Danmark kommer godt igennem de meget store udfordringer, som landet står overfor.

- Jeg appellerer derfor til, at vi alle følger regeringens og myndighedernes anvisninger og passer på hinanden, siger dronning Margrethe i pressemeddelelsen.

