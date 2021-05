På Flyvestation Karup blev al flyvning øjeblikkeligt indstillet.

Det skete, da en ukendt drone i fredags pludselige dukkede op på radaren ved den militære luftbase mellem Herning og Viborg.

Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Episoden fandt ved 14-tiden, og politiet blev øjeblikkeligt tilkaldt. Og der gik ikke lang tiden, inden man havde fundet frem til at ejeren af dronen.

Det var en 31-årige mand, der fløj med den cirka fire kilometer nord for Flyvestation Karup.

I alt nåede al flyvning at være indstillet i 24 minutter.

Den 31-årige mand er blevet sigtet for at have fløjet for tæt på lufthavnen med dronen – den blev desuden beslaglagt.