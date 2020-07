Du skal vinde i lotto, gifte dig til en millionformue, arve fra din rige onkel, opbygge et lukrativt forretningsimperium – eller måske det hele, hvis du vil slå dig ned som husejer på en af landets dyreste adresser.

I gennemsnit koster en dansk hus-kvadratmeter nemlig godt 15.000 kroner for øjeblikket. Men er drømmen at bosætte sig på en af landets dyreste veje, skal du af med intet mindre end 65.000-80.000 kroner mere for hver eneste én af slagsen.

Det viser nye tal fra Boliga.dk.

Samler man udbuddet af huse fra de seneste ti år, er det således Sundvænget, A N Hansens Allé og helt i front Hambros Allé – der indtager pladserne som de tre dyreste gader i landet. Her har husene i gennemsnit været udbudt til salg for kvadratmeterpriser på mellem 81.700 og lige knap 93.100 kroner.*

Alle tre veje ligger i Hellerup lige nord for København – og strækker sig fra Strandvejen til Øresund. Gentofte Kommune – som Hellerup ligger i – er da også det sted i landet, hvor husene for øjeblikket er udbudt til salg for de næstdyreste, gennemsnitlige kontante udbudspriser.

Et gennemsnitligt hus i kommunen står således til 11,26 millioner kroner – hvilket kun er overgået af de kontante udbudspriser i Frederiksberg Kommune, som lyder på 15,54 millioner kroner for et hus. Til sammenligning lyder den tilsvarende udbudspris på et helt gennemsnitligt dansk hus for øjeblikket på 2,36 millioner kroner.

90.000 kroners forskel for en kvadratmeter

Man skal ikke have meget forstand på eller kendskab til boligmarkedet for at vide, at der er en ganske betragtelig forskel på boligpriserne i Gentofte og Lemvig Kommune. Og denne kommer særligt til udtryk, når man ser på landets dyreste og billigste veje.

For mens Gentofte altså huser alle tre af de dyreste – så lægger Lemvig kommunegrænser til to af de tre billigste – heriblandt landets absolut billigste vej målt på de gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser for de af gadens huse, der har været til salg i løbet af de seneste ti år.

Danmarks billigste vej er således Strøggade, hvor en gennemsnitlig hus-kvadratmeter ifølge Boliga.dk er blevet udbudt til salg for 2.518 kroner pr. kvadratmeter.

Sammenligner man en villa på 120 gennemsnitlige huskvadratmeter på landets dyreste vej med et tilsvarende på den billigste, ender man altså med en prisforskel på knap 10,7 millioner kroner.

Landets tre dyreste gader:

Hambros Allé, Gentofte: 93.095 kr./m2

A N Hansens Allé, Gentofte: 83.439 kr./m2

Sundvænget, Gentofte: 81.714 kr./m2

Landets tre billigste gader:

Strøggade, Lemvig: 2.518 kr./m2

Sejersvej, Morsø: 3.101 kr./m2

Fårevej, Lemvig: 3.411 kr./m2

Se Danmarks dyreste huse til salg her

Se Danmarks billigste huse til salg her

*Boliga.dk har opgjort landets tre dyreste og billigste veje målt på den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer, der har været udbudt til salg i perioden 2010-2020. Der er kun medtaget veje med min. 10 udbudte boliger i hele perioden. De gennemsnitlige kontante udbudspriser er trukket pr. 1.maj 2020.