Onsdag oplevede en stor håndfuld italienske familier det, som mange vil vurdere som en decideret drøm.

I byen Castelvetro syd for Modena oplevede en række familier nemlig, at der løb rødvin ud af deres blandingsbatterier i stedet for vand.

Det skriver CNN og flere andre internationale medier.

Der var selvfølgelig tale om en fejl, der var opstået hos den lokale vindistributør.

I tre timer oplevede omkring 20 familier, at i alt 1.000 liter lækker rødvin strømmede ud af vandhanerne.

Heldigvis var rødvinen klar til at komme på flaske, og de lokale myndigheder kunne på Facebook understrege, at rødvinen ikke udgjorde nogen helbredsmæssig risiko.

Castelvetro er placeret i Norditalien, hvor man altså i forvejen døjer meget coronavirus, og det nævnte byens borgmester da også til CNN.

»For tiden har vi meget lidt at smile omkring, så jeg er glad for, at vi kan bringe lidt glæde til andre,« siger borgmester Giorgia Mezzacqui til mediet.

Du kan se en video af en af hanerne, hvor rødvinen strømmer ud, herunder.