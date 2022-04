Har du nogensinde overvejet at stå af rotteræset i en periode og tage ud og få noget frisk luft og komme ned i gear?

Så er der måske her en mulighed for dig.

I hvert fald leder en velgørende britisk organisation, UK Antarctic Heritage Trust, ifølge BBC nu efter folk, der skal tælle pingviner i Antarktis i fem måneder fra oktober 2022.

Det kræver dog – pointerer man – et godt fysisk niveau, miljøbevidsthed og en viden om minimalistisk livsførelse. Og at man kan arbejde i Storbritannien.

Holdet af udsendte skal vedligeholde en base i Port Lockroy på Goudier Island i Antarktis, og derudover skal det agere postmestre – og tælle bestanden af Gentoo pingviner.

Port Lockroy var den første permanente britiske base på den antarktiske halvø, og den blev etableret i 1944. Siden 2006 har basen været benyttet som postkontor og museum.

Normalt besøges Poert Lockroy-basen af omkring 18.000 mennesker i perioden november til og med marts, som er sommerhalvåret, men grundet coronapandemien har der har ikke været gæster siden begyndelsen 2020.

Spørger man forgængerne i jobbet, så har jobbet i Antarktis været en oplevelse for livet.

»Det var virkelig spændende. Vi fik lov til at tælle alle pingvinerne, da de udklækkede. Der er masser af rengøring, og der er masser af pingvinlort, som vi kalder 'guano', men man har aldrig tid til at kede sig. Det er et virkelig interessant sted,« siger Lauren Elliott, som var en del af det hidtil seneste hold på stedet, til BBC.

Lauren Elliott fortæller desuden, at holdet fra 2019 vil være venner for livet, og selv om hun ikke skal med, har hun en opfordring til eventuelle efterfølgere:

»Til enhver, der overvejer det, pak tasken og tag afsted«.

Deadline for ansøgninger er 25. april, og du kan læse meget mere om jobbet (og søge det) hos UK Antarctic Heritage Trust her.