Var det noget med en gratis og aktiv sommerferie med attraktioner, gode madoplevelser og lommepenge?

Mange danskere drømmer sig sikkert væk til sydligere himmelstrøg, men hvis du kan 'nøjes' med en sommerferie i det danske land, så har turismeorganisationen SydKystDanmark måske et godt tilbud til dig.

De søger nemlig fire familier eller par, der skal være feriepiloter til sommer, skriver TV 2 Øst. Det betyder, at man får en sommerferie på deres regning. De forlanger kun, at man beretter om sine oplevelser ved at lægge billeder op på Instagram. Herudover vil man løbende blive ringet op af medarbejdere fra organisationen, som stiller spørgsmål til ens tur.

Ferien skal afholdes på Sydsjælland og Møn, og man skal være i besiddelse af en mobiltelefon, men ellers er der ikke flere krav. Transportformerne er bæredygtige, idet man både skal cykle, vandre og køre i elbil.

Turen bliver på en planlagt rute af organisationen, som blandt andet tager en forbi Bon Bon-Land, Møns Klint og Skovtårnet. Den samlede værdi er på 30.000 kroner.

Ferien skal afholdes i uge 22 eller frem, og man kan ansøge på deres hjemmeside.

Mike Olsen, der er marketingschef hos SydKystDanmark, tror, at der vil komme mange ansøgere:

»Vi tror, at det kan blive deres livs bedste ferie – og vi synes selv, at det er et godt tilbud. Så vores forventning er, at mange gerne vil være med.«

Det er intentionen, at dette skal blive til et fast koncept. Efter sommerferien åbner organisationen nemlig en hjemmeside, hvor man kan søge om at blive feriepilot.