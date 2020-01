Bybilsfirmaet Drive Now advarer tirsdag deres kunder mod at åbne en phishing-mail, der er blevet sendt fra deres kundecenters mailadresse.

Den falske mail er blevet sendt i tidsrummet 16.30 til 20.00 mandag og har kundecenter@drive-now.dk som umiddelbar afsender.

Men Drive Now afviser, at firmaet skulle stå bag mailen, der indeholdt en kortfattet, engelsk tekst med et tilhørende link.

De falske mails synes umiddelbart at være sendt som svar på en allerede eksisterende korrespondance mellem firmaet og kunden.

Til B.T. fortæller kommunikationsmedarbejder Thomas Fog-Petersen, at Drive Now for nuværende ikke har det præcise overblik over, hvor mange kunder der har modtaget mailen.

Dette, fordi mailen ikke er sendt fra firmaets system, men fra en udefrakommende server, som nu er blevet lukket ned.

Selvom kommunikationsmedarbejderen ikke kan love, at Drive Nows kunder ikke på et senere tidspunkt kan risikere at modtage phishing-mails, understreger han, at der er styr på den aktuelle sag.

»Vi kan ikke gardere os mod phishing-mails, men vi har fået lukket ned for den konkrete server og oplyst vores kunder,« siger Thomas Fog Petersen og afslutter:

»Vi opfordrer til, at man altid tænker sig om en ekstra gang, før man klikker på en vedhæftet fil eller et link i en mistænkelig mail.«

Er man en af de kunder, der har modtaget den omtalte falske mail, skal man slette den, lyder opfordringen fra Drive Now.

Har man forvekslet mailen med en reel mail fra Drive Now, og har man derfor klikket på det tilhørende link, opfordres man til at benytte sig af et antivirusprogram og derefter ændre sine adgangskoder.

Ifølge Thomas Fog-Petersen arbejder it-medarbejdere i øjeblikket på at få det fulde overblik over angrebet.

Han understreger desuden, at afsenderen af de falske mails aldrig har haft adgang til kunders personfølsomme oplysninger og firmaets egne it-systemer.

Kunders betalingsoplysninger opbevares desuden krypteret hos en såkaldt indløser - og indgår derfor ikke i Drive Nows egne systemer.

Disse er derfor også i sikre hænder.

Har man spørgsmål til sagen, kan man kontakte Drive Nows kundeservice på telefon 72108371.