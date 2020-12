20.000 husstande er nu nødt til at koge vandet fra hanen, før det kan bruges til madlavning eller drikkes.

Der er nemlig fundet bakterier i drikkevandet i det vestlige Aarhus.

Derfor lyder en anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at beboerne i området koger vandet fra hanerne i to minutter, før de bruger det.

Koges vandet på 100 grader i en gryde, kan man nøjes med at koge det én gang. Koger man det i en kedel, skal man gøre det to gange.

Anbefalinger til brug af vand Aarhus Vand har også en række anbefalinger på deres hjemmeside omkring brugen af vandet, indtil problemet er løst: Undgå at drikke vand direkte fra hanen – sørg for, at børn heller ikke gør det. Kog vandet først.

Undgå at skylle frugt, salat og grøntsager i vand direkte fra hanen – kog vandet først.

Undgå at fylde kaffemaskinen med vand direkte fra hanen.

Undgå at bruge opvaskemaskinen.

Undgå at vaske op i hånden med vand direkte fra hanen – kog vandet først.

Undgå at børste tænder i vand direkte fra hanen – sørg for, at børn heller ikke gør det. Kog vandet først. Tøjvask kan man gøre uden at koge vandet først. Det samme gælder hvis vandet skal bruges til at koge kartofler eller til bagning.

Det skriver Aarhus Vand på sin hjemmeside.

Skulle du allerede være komment til at drikke vandet, skriver Aarhus Vand, at der kun er en meget lille risiko for at blive syg, da der kun er fundet små mængder af bakterier.

Aarhus Vand kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvornår vandet kan drikkes igen. De arbejder på at få problemet fikset hurtigst muligt.

Hvis du vil følge med i forureningen, kan du gøre det her.