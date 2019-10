En del beboerne i Kolding Kommune opfordres til at koge drikkevandet efter, at der er fundet forurenet drikkevand fra et lokalt vandværk.

Det er i prøver fra Mosvig Vandværk ved Bjert sydøst for Kolding, at der er fundet coliforme bakterier og E. coli-bakterier.

Formanden for Mosvig Vandværk, Ejner Damkjær, siger til TV Syd, at han ikke ved, hvorfra bakterierne stammer:

»Vi kan ikke forklare det, så vi venter på resultater,« siger han til tv-stationen.

Det vides endnu ikke, hvornår vandet igen kan drikkes.

Ifølge vandværkets egen hjemmeside, forsyner værket Moshuse området og den sydøstlige del af Bjert Strandvej. Bjert Strand og Binderup Strand samt østlig del af Binderup Strandvej. Grønninghoved Strand samt en ejendom på Overbyvej.

Efter samråd med embedslægen har Kolding Kommune oplyst, at forbrugerne bør koge vandet, inden det benyttes til drikke- og husholdningsbrug.

Tidligere fremgik det af denne artikel, at det er alle borgere i Kolding Kommune, der skal koge vandet. Det er altså ikke korrekt, og vi beklager.