Danskerne er kendt for at være glade for de våde varer.

Faktisk så glade, at vi indtager pladsen som det mest alkoholdrikkende land i Norden. Og danske 15-årige er dem, der drikker hyppigst og mest i hele Europa.

Men der er geografiske forskelle internt i kongeriget. Det viser tal fra Sundhedsprofilen 2021.

Her kan man nemlig læse, at Nordjylland er den region, hvor færrest drikker mere end 10 genstande om ugen. Faktisk gælder det kun for 12,8 procent i regionen.

Til sammenligning er tallet 18,2 procent i Region Hovedstaden – som dermed er det sted i landet, hvor der bliver indtaget mest alkohol.

Samlet set viser rapporten også, at der er sket et fald i danskernes alkoholforbrug siden 2010.

Dengang var det næsten hver fjerde dansker, som drak mere end 10 genstande om ugen. I dag er det 15,7 procent.

Tendensen ses på tværs af aldersgrupper og køn med én undtagelse: de ældre. Her er der nemlig for både mænd og kvinder sket en stigning i løbet af de sidste fire år.

Mandag kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger til danskernes alkoholindtag.

Heri frarådes det, at unge under 18 år drikker alkohol.

Desuden må voksne over 18 nu kun drikke 10 genstande om ugen og maksimalt fire om dagen ifølge anbefalingen.