Morgenkaffe. Tordenkaffe. Kaffe til kagen. Og aftenkaffe.

Der er rigeligt med grunde til at drikke kaffe, og et nyt studie viser, at den rette mængde kaffe er forbundet med lavere dødelighed.

Det er tidsskriftet The Annals of Internal Medicine, der har offentliggjort studiet. Det skriver The New York Times.

De personer, der drikker halvanden til tre en halv kopper kaffe, har 30 procent lavere dødelighed sammenlignet med dem, der ikke drikker kaffe, viser studiet.

Over 170.000 personer i alderen 37 til 73 år blev undersøgt over en syvårig periode til studiet, hvor der var fokus på demografi, livsstil og diæt.

Men hvis man er ved at få formiddagskaffen galt i halsen, fordi man tror, at man læser hemmeligheden til et længere liv, så passer det ikke helt.

Christina Wee, der er redaktør på det omtalte tidsskrift, erkender, at der er et problem ved studiet.

Der er nemlig tale om observationsstudie, og det betyder, at studiet ikke direkte kan konkludere, at kaffe i sig selv mindsker risikoen for at dø.

Fordi det er et observationsstudie, kan der også være andre faktorer forbundet med den længere levetid.

Det kan for eksempel være, at de personer, der drikke kaffe, lever sundere helt generelt og dermed lever længere. Men under alle omstændigheder er det en begejstret redaktør, der omtaler studiet.

»Der er meget få ting, der mindsker dødeligheden med 30 procent,« siger Christina Wee til The New York Times.