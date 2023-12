To rideforeninger har valgt at ekskludere dressurrytter Andreas Helgstrand. Han må ikke længere have elever.

Dressurrytter Andreas Helgstrand og tre ledere hos Helgstrand Dressage er blevet ekskluderet fra Dansk Ride-Instruktør Forening.

Det skriver TV 2 på baggrund af en pressemeddelelse fra foreningen, der repræsenterer både beridere og rideinstruktører.

Beslutningen er truffet ved en ekstraordinær generalforsamling, efter flere medier - herunder TV 2 - har skrevet om dressurrytteren og forholdene for hestene på dennes dressage.

Tirsdag blev det besluttet, at Andreas Helgstrand skulle indberettes til Dansk Ride Forbunds (DRF) disciplinærudvalg.

Det sker, fordi han ifølge dem har overtrådt forbundets bestemmelser og "retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af heste til ridesport".

Det skriver DRF i en pressemeddelelse.

- Alle, der er medlem af en rideklub under DRF, har indløst en rytterlicens og som ejer heste, der er konkurrenceregistreret i DRF, har pligt til at efterleve forbundets bestemmelser, regler og retningslinjer.

- De forhold som er dokumenteret i TV 2’s skjulte optagelser, ønsker bestyrelsen at forbundets dømmende instans, i denne type sager, skal behandle, lyder det i en pressemeddelelse fra DRF.

Her blev det også besluttet, at hans dressage desuden ikke længere må være lærested for elever.

- Dansk Ride Instruktør Forening og Dansk Ride Forbund har besluttet at den behandling af heste, der har fundet sted på Helgstrand Dressage, ikke er forenelig med det at være lærested for beriderelever.

- Derfor er samarbejdet om lærested for beriderelever med Helgstrand Dressage og tilligemed med Uggerhalne Sportsrideklub opsagt, lyder det videre.

De elever, der er tilknyttet Andreas Helgstrands dressage, vil få tilbud om at få hjælp til at komme til nye læresteder.

Skal han og de tre ledere optages igen, er det op til en fremtidig generalforsamling at beslutte.

/ritzau/