De seneste par uger har B.T. kunnet fortælle, hvordan en gruppering af drenge og unge mænd har overtaget magten i Brønshøj.

Men hvem er de drenge? Med stor sandsynlighed er der en direkte forbindelse til den hårde del af bandemiljøet.

B.T. har talt med flere af hinanden uafhængige kilder med bopæl eller indsigt i området ved Bellahøjhusene og kan på den baggrund nu fortælle mere om denne gruppering, der huserer i området.

Grupperingen har chikaneret erhvervsdrivende i området over en længere periode i en sådan grad, at flere har indskrænket deres åbningstider og hyret private vagter.

Et pizzeria fik smadret sine ruder flere gange og stjålet utallige pizzaer af drenge fra grupperingen og har derfor set sig nødsaget til at lukke.

Det samme med en pølsevogn på Brønshøj Torv. Her blev der kastet kanonslag ind under vognen og sten efter kunderne, ligesom der blev truet med røveri og krævet, at svinekødet blev erstattet med halal.

Men B.T.s undersøgelser i området peger på, at problemerne stikker dybere, og at der kan være tale om mere end blot 'drengestreger'.

Flere beboere i Bellahøj Nord fortæller til B.T., at de har været vidne til udvekslinger af, hvad der kunne ligne narkotika.

Billeder, som en beboer i Bellahøj Nord har taget ud af sit vindue. Beboeren har også sendt dem til politiet. Vis mere Billeder, som en beboer i Bellahøj Nord har taget ud af sit vindue. Beboeren har også sendt dem til politiet.

En beboer har foreviget en af disse udvekslinger med sin telefon, da den foregik lige uden for vedkommendes vindue i Bellahøj Nord.

Beboeren kontaktede straks politiet og sendte billederne til politiet, og i ugerne efter var der massivt politiopbud i området, beretter beboeren.

Politiet har ikke villet kommentere over for B.T., hvad der foregår på de konkrete billeder, hvor man kan se en ældre fyr give to yngre drenge noget i hånden, hvorefter de giver noget til ham.

Grupperingen ved Bellahøjhusene består ifølge B.T.s oplysninger af omkring 25 drenge og unge mænd. Det oplyser blandt andre Københavns politidirektør, Anne Tønnes.

Billeder, som en beboer i Bellahøj Nord har taget ud af sit vindue. Beboeren har også sendt dem til politiet. Vis mere Billeder, som en beboer i Bellahøj Nord har taget ud af sit vindue. Beboeren har også sendt dem til politiet.

Hun fortæller ligeledes, at hun er sikker på, at nærbetjentene i Brønshøj kender de pågældende i vidt omfang. Men nærmere vil hun ikke komme det.

Ud fra B.T.s oplysninger er de 25 drenge og unge mænd, der bor i Bellahøjhusene, i alderen 13 til 20 år.

Men af og til dukker der ifølge vores oplysninger også ældre personer op og holder til i området sammen med drengene.

En af dem er en mand i starten af trediverne, som ikke bor i Bellahøjhusene, fortæller en beboer til B.T.

Bellahøjhusene, der tæller i alt knap 1.300 boliger, er delt op i Nord og Syd. Og de fleste fra grupperingen bor i boligbyggerierne ved Bellahøj Nord, mens nogle af dem bor i dem ved Bellahøj Syd, oplyser flere kilder.

I 2013 begyndte flere medier at skrive om en gruppering, som politiet kaldte B27, der udsprang af Bellahøjhusene. B for Bellahøjhusene og 27 fra boligbyggeriets postnummer 2700.

TV 2 skrev i 2016, hvordan B27 med jævne mellemrum siden 2014 havde været i konflikt med især bandegrupperingen Brothas Souljaz fra Mjølnerparken, som siden er blevet til Black Jackets.

Hos Københavns Politi vil man ikke komme nærmere ind på, om B27 stadig er navnet på den gruppering, der huserer ved Bellahøjhusene.

Ifølge politiet er det en meget blandet gruppe, hvor der både er nogle, der er helt almindelige unge knægte, og så er der nogle, som der bliver holdt særdeles godt øje med.

Boligselskabet KAB, der administrerer flere af byggerierne ved Bellahøjhusene, skriver i en mail, at de ikke har nogen oplysninger om de pågældende drenge, og henviser til SSP.

Sekretariatschef hos SSP i København Riad Tolba siger til B.T.:

»Vi har en god idé om, hvem der er tale om, men vi kan ikke komme nærmere ind på det.«