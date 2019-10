En 13-årig pige blev lørdag aften i tidsrummet 21-21.10 overfaldet af fem drenge i Gentofte.

Episoden fandt sted, da pigen sammen med nogle veninder gik ad Ved Stadion til Brogårdsvej, efter de havde været til IsDisco i Gentofte Sportspark.

Det skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.

Pigerne var på vej til McDonalds, da en gruppe på fem drenge kastede sig over en af dem.

‘Da den 13-årige og hendes veninder var kommet under broen på Brogårdsvej nær busstoppestedet, kom den ene dreng fra gruppen pludselig hen til hende. Han tog om pigens hals og trak hende ned på jorden. Herefter kom tre andre drenge fra gruppen og sparkede pigen på benene, ligesom de slog hende på siden af kroppen og i ansigtet,’ lyder det i døgnrapporten.

Drengene opdagede dog til deres fortrydelse, at de havde fat i den forkerte, da de gik op for dem, at de var i færd med at slå på en pige.

‘Pludselig gik det op for drengene, at de slog på en pige, og sagde til hende, at de havde forvekslet hende med en anden. Herefter tilbød de hende 100 kroner, og at hun kunne slå dem, som kompensation, så de ville 'stå lige'. Det blev imidlertid afvist af pigen,’ lyder det videre i døgnrapporten.

Nordsjællands Politi har ikke yderligere information om hændelsen, ej heller om pigens tilstand.

Signalement af de fem drenge (A, B, C, D, E) A: Udenlandsk af udseende, mørkt hår, spinkel af bygning, ca. 140-150 cm høj, ca. 14-15 år, iført en hvid hoodie, sorte bukser, sorte sko, samt en sort cap. Talte dansk med accent og kunne tale et udenlandsk sprog.



B: Udenlandsk af udseende, herunder helt mørk i huden, ca. 170-180 cm høj, ca. 14-15 år, iført hvid/blå/grå jakke, sorte bukser og sorte sko. Talte dansk med accent og kunne tale et udenlandsk sprog.



C: Udenlandsk af udseende, mørkt hår med krøller på toppen og kort i siderne, ca. 170-180 cm høj, 14-15 år, iført en sort bomber jakke, sorte bukser af mærket Nike. Medbragte sort Carharrt skuldertaske. Talte dansk med accent, og kunne tale et udenlandsk sprog. Han havde desuden et stort mellemrum mellem fortænderne.



D: Udenlandsk af udseende, spinkel af bygning, ca. 160 cm høj, 14-15 år, kort mørkt slik hår, iført en mørkeblå sweatshirt med et rødt logo foran, sorte bukser og sorte sko, briller. Talte dansk med accent og kunne tale et udenlandsk sprog



E. Udenlandsk af udseende, spinkel af bygning, ca. 140-150 cm høj, ca. 14-15 år, iført en grå langærmet trøje samt sorte bukser og sko. Talte dansk med accent og kunne tale et udenlandsk sprog



Drengene beskrives alle som udenlandsk af udseende, 14-15 år gamle.

To af drengene var spinkle af bygning med en højde på 140-150 cm, to andre var 170-180 cm høje, mens den sidste anslås til at være 160 cm høj.

Alle drengene talte dansk med accent og kunne tale et udenlandsk sprog.

Episoden efterforskes stadig af politiet.