Der har flere gange været store problemer med en elevator i Ringsted, og lørdag klokken 13.53 drillede den igen.

Denne gang sad en dreng på kun 8-10 år fast i den.

»Drengen sad der alene. Hans mor sagde til mig, at hun ikke turde tage elevatoren, så drengen havde taget elevatoren selv, mens moren gik ad trappen ved siden af,« siger Torben Larsen, der er brandvæsenets beredskabsinspektør og vagthavende indsatsleder den pågældende dag, til sn.dk.

Torben Larsen skyder på, at drengen sad der cirka en halv time, mens drengens mor forsøgte at kontakte elevatorfirmaet.

Det samme gjorde indsatslederen men fik besked på, at der ville gå 40 minutter, før firmaet kunne være ved den gangtunnel under Nordre Ringvej, som elevatoren er installeret i.

Heldigvis fandt indsatslederen en nøgle, der kunne låse elevatordøren op, så drengen kunne komme ud.

Og det er desværre ikke første gang, at nogen har fået en forskrækkelse, når de tager elevatoren op fra gangtunnelen.

Elevatoren er berygtet for at gå i stå, og derfor har kommunen været nødt til at sætte midler af til opsyn og overvågning af den.