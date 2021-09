En dreng fra syvende klasse på Tibberupskolen er blevet udsat for et voldeligt overfald.

Overfaldet fandt sted fredag og blevet filmet og delt på de sociale medier.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Ifølge oplysninger - som Helsingør Dagblad refererer - nikkede gerningsmanden offeret en skalle og udsatte ham for slag i ansigtet. Offeret måtte efterfølgende på skadestuen.

Forældreparret til drengen er blevet opfordret til at gå til politiet.

Det oplyser skoleleder Andreas Elkjær til Helsingør Dagblad.

»Vi havde en episode i fredags, hvor en dreng fra syvende klasse overfalder en anden dreng på samme årgang. Som jeg har fået det oplyst, var det et voldsomt overfald,« siger han til Helsingør Dagblad.

Andreas Elkjær kalder det en usædvanlig episode, og han fortæller også til avisen, at skolen vil hjælpe eleverne med at bearbejde episoden og tale om, hvad det betyder at dele den slags på de sociale medier.