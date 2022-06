Lyt til artiklen

En klipning til 100 kroner. Det lyder jo meget godt, ik?

Der er bare lige det ved det, at du ikke selv kan vælge, hvordan dit hår skal se ud.

Mange unge mennesker er dukket op til dagens Distortion på Vesterbro i København, og flere af dem har lagt vejen forbi frisøren Ruben og Bobby, som har fået en helt speciel idé til at få penge i kassen.

»Vi har lavet et 'hår-lykkehjul of doom'. Man betaler 100 kroner, så drejer man, og så får man den klipning, pilen lander på. Det er konceptet,« forklarer frisør Bobby Ågren til B.T.

»Folk drikker sig mod, til og jeg håber, at de har det godt med det hele i morgen.«

Lykkehjulet har trukket mange kunder til butikken, B.T. fangede tre unge fyre, som hver især fik en klipning, de ikke var helt tilfredse med.

B.T. fanger en person, der skal til at dreje på hjulet og inderligt krydser fingre for, at han ikke ender med en karseklipning.

Men et drej på hjulet senere er mareridtet en realitet. Pilen peger på den velkendte grønne Keith Flint-hårstil.

FILE PHOTO: The Prodigy lead singer Keith Flint sticks out his tongue at press photographers during the 1996 MTV Europe Music Awards gala in London, Britain November 14, 1996. REUTERS/Greg Bos/File Photo/File Photo Foto: Greg Bos Vis mere FILE PHOTO: The Prodigy lead singer Keith Flint sticks out his tongue at press photographers during the 1996 MTV Europe Music Awards gala in London, Britain November 14, 1996. REUTERS/Greg Bos/File Photo/File Photo Foto: Greg Bos

Andre er ligeså uheldige.

»Den var ik' helt god. Men det blev bedre, end jeg troede,« lyder det fra en ung fyr, som lige har sat sig i sædet og er i gang med at få en mohawk ala Robert de Niro i filmen 'Taxi driver'.

En anden ung fyr, der har fået samme frisure kort tid inden, ser dog lidt lysere på situationen.

»Jeg er delvist glad, men man gør det jo, fordi det bare er for sjov. Man kan altid klippe det helt af og så gror det ud igen,« siger han.

