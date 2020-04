Siden coronavirussen begyndte at sprede sig herhjemme, har det påvirket og haft konsekvenser for stort set alle.

Nu kan man også se, at færre og færre psykisk syge patienter er blevet henvist og indlagt.

Det oplyser Psykiatrien i Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

I regionen har der næsten været en halvering i antallet af henvisninger - og hvor omkring 85 procent af sengene i Psykiatrien før var i brug, lyder tallet nu på 56 procent.

Det er dog ikke kun i Nordjylland, at man har lagt mærke til det. Samme tendens gør sig også gældende på landsplan. Og det vækker bekymring:

»Vi har et stort ansvar overfor de særligt sårbare grupper af borgere. Jeg er bekymret for, om tallene dækker over, at der er psykisk syge borgere, som ikke får den behandling, som de bør have. Derfor skal vi have vendt tendensen, så patienter fortsat henvender sig til lægen eller Psykiatrien med deres psykiske sygdom,« siger regionsrådsformand Ulla Astman i pressemeddelelsen.

På trods af coronavirussen har Psykiatrien ellers ikke været nedlagt eller haft lukket funktioner.

Samtidig er fysisk fremmøde og ambulatoriebesøg overvejende blevet omlagt til digitale løsninger som video- og telefonkonsultationer.

Ifølge lægefaglig direktør i Psykiatrien, Tina Gram Larsen, er man lykkedes med at fastholde kontakten med en stor del af patienterne, som var i gang med et behandlingsforløb:

»Men det bekymrer mig, hvis psykiatriske patienter ikke får den behandling, de skal have. Derfor vil jeg understrege, at patienterne trygt kan komme hos os i Psykiatrien - vi er klar til at behandle både ambulant og under indlæggelse - på trods af corona,« siger hun.

Hun opfordrer dig derfor til at henvende dig til din behandler i Psykiatrien eller din egen læge, hvis du har behov for psykiatrisk behandling.

»Så finder vi sammen ud af, hvad der er det bedste tilbud ud fra din situation,« siger Tina Gram Larsen.