I disse timer må en række personer i Thisted holde vejret.

De risikerer nemlig, at deres hus eller kolonihave bliver oversvømmet.

Derfor er omkring 30 personer fra beredskab, brandvæsen og Thisted Kommune fredag eftermiddag i fuld gang med at forhindre katastrofen på vejen Over Engen.

Det skriver TV Midtvest.

Området, hvor der lige nu arbejdes, er den nyanlagte Thingstrup Sø, der netop er skabt for at forhindre oversvømmelser af byen.

Indtil videre gør den sit arbejde, men det er umiddelbart også kun fordi, at stribevis kæmper på stedet.

Der er da også fortsat risiko for, at en stor oversvømmelse vil finde sted.

»Hvis vandet fortsætter med at stige, så kan det ikke udelukkes, at det sker,« siger Lars Enevoldsen, indsatsleder for Nordjyllands Beredskab, til TV Midtvest.

Arbejdet med at forhindre oversvømmelser i området foregår ved, at de mange hårdtkæmpende personer forsøger at lave en midlertidig dæmning med sandsække.

De store mængder vand i området besværliggør dog arbejdet, da personalet har svært ved at få sandsækkene frem til stedet.

Og indsatslederen regner da heller ikke med at være færdig lige med det første. Således siger han til mediet klokken lidt over 13.30, at han forventer at arbejde mindst seks-syv timer endnu.