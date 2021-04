Midt under onsdagens vaccine-pressemøde opstod en højdramatisk situation.

Mens Søren Brostrøm havde ordet faldt den anden deltager på pressemødet, enhedschef hos Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen, pludselig om.

Hurtigt reagerede Søren Brostrøm og et par tilstedeværende journalister.

Tanja Erichsen blev lagt i aflåst sideleje, mens en ambulance blev tilkaldt.

B.T.s journalist ved pressemødet fortæller, at enhedschefen besvimede.

Hun skal dog være ved bevidsthed igen.

Lægemiddelstyrelsen er efterfølgende gået på Twitter, hvor de skriver, at Tanja Erichsen har det godt »efter omstændighederne«.

»Vores lægemiddelovervågningschef Tanja Erichsen er besvimet under dagens pressemøde. Hun er ved bevidsthed igen og er efter omstændighederne okay, men hun tager for en sikkerheds skyld en tur med ambulancen til skadestuen for at blive tjekket,« skrives det.

Det er siden blevet oplyst, at pressemødet forventes genoptaget klokken 15.00.

Inden pressemødet blev afbrudt var det blevet slået fast, at Danmark helt stopper med at benytte coronavaccinen fra AstraZeneca.

Samtidig kom det frem, at vaccinekalenderen er blevet opdateret herhjemme.

Således forventer man først, at alle borgere over 50 år vil være tilbudt to vaccinestik den sidste uge i juni.

Der er dermed lagt yderligere tre uger oven i planen.