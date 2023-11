Onsdag eftermiddag modtog Østerby Redningsstation et alarmopkald, der straks satte gang i en omfattende redningsaktion.

Det oplyser Østerby Redningsstation på Facebook.

Omkring klokken 16 kom førnævnte opkald.

En fiskekutter var ude af stand til at komme i land i et kraftigt blæsevejr nord for Læsø. Men at få fiskekutteren på rette vej, skulle vise sig at blive svært.

Redningsstationens normale redningsskib var nemlig på værft, hvorfor redningsstationen måtte sende deres lille redningsbåd.

Men den var ikke i stand til at trække fiskekutteren på land. Trods flere forsøg.

I stedet drev fiskekutteren i den forkerte vej, og det var ved at blive kritisk, skriver Østerby Redningsstation.

Heldigvis kom en stor trawler sejlende forbi, og med sine 65 meter havde den ikke problemer med vejret.

Og den havde heller ikke problemer med at slæbe fiskekutteren med.

Dog havde den vanskeligheder med at komme ind i havnen grundet sin størrelse. Til gengæld var den lille redningsbåd stadig i nærheden og kunne agere som mellemmand.

»Vi kommer så med som mellemled, og vi får trukket en kasteline mellem de to skibe, så de kunne trække en trosse om bord, og så kunne Ceton (trawleren, red.) slæbe kutteren ind mod Østerby,« siger Brian Nielsen fra Østerby Redningsstation til Nordjyske.

Og så kunne fiskekutteren ellers gå i land i god behold.

Ifølge Nordjyske skete det klokken 06 torsdag morgen.

Brian Nielsen understreger dog, at hvis deres normale redningsfartøj havde været til rådighed, ville aktionen 'blot' have taget et par timer.