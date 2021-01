Ole Maare er manden bag Maare Advokatanpartsselskab, som er gået konkurs.

Kreditorerne har gjort krav på hele 11 millioner kroner, men de får ikke så meget som en øre. Det skriver Fyens.

Det viser en undersøgelse, som Kammeradvokaten snart har afsluttet. De få aktiver, der er tilbage i konkursboet, går nemlig til firmaets bank.

Kammeradvokaten har indstillet Ole Maare til en konkurskarantæne. Hvis han bliver dømt, vil han ikke kunne drive virksomhed i tre år, som han ikke selv hæfter personligt for.

Fyens tilføjer, at Ole Maare er blevet meldt til politiet. Den anmeldelse nedtonede han dog tilbage i sommer.

»Jeg ved, at kurator har foretaget en anmeldelse til politiet. Men kurators egen mening er, at det måske kan give en bøde på et par hundrede kroner. Så det er altså ikke noget, som er voldsomt, og jeg har heller ikke hørt fra politiet endnu. Og det kommer jeg da nok heller aldrig til.«

Generelt har den seneste tid ikke været optimal for Ole Maare. Han er således gået personlig konkurs med en stor skattegæld oven i hatten.

Han har ligeledes mistet sin post som formand for velgørenhedsfonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat.

Han blev afsat som formand, fordi der kom afsløringer frem, hvor det blev tydeliggjort, at Ole Maare havde en dobbeltrolle for fonden. Han fungerede både som formand og administrator.

Det betød, at han godkendte sine egne regninger til fonden.