Bølgerne gik højt, da talskvinden for Black Lives Matter Denmark, Bwalya Sørensen, onsdag morgen var igennem på Radio4.

Her valgte hun nemlig at smække røret på i raseri, efter hun i et interview blev konfronteret med, at organisationens pengeindsamling ikke er blevet registreret ved indsamlingsnævnet og dermed er ulovlig.

»Hvis du ikke har flere spørgsmål om vores arbejde, så smutter jeg nu,« nærmest råbte Bwalya Sørensen, inden programmets vært sagde, at han havde ét spørgsmål til.

Det fik han dog ikke mulighed for at stille.

Bwayla Sørensen har været en del af Black Lives Matter Danmark i syv år. Hun står i disse dage i spidsen for en række demonstrationer mod racisme og politivold i USA. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere Bwayla Sørensen har været en del af Black Lives Matter Danmark i syv år. Hun står i disse dage i spidsen for en række demonstrationer mod racisme og politivold i USA. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

I det hele taget bar det 20 minutter lange interviewe præg af mange spørgsmål og meget få konkrete svar, ligesom værten flere gange følte sig nødsaget til at skrue ned for Bwalya Sørensens lyd for at kunne stille sit spørgsmål.

I interviewet kom der dog svar på, om Bwalya Sørensen var klar over, at indsamlingen er ulovlig.

»Ja ja. Jeg vidste det godt hele vejen igennem. Men skal jeg stoppe en bevægelse i protest om George Floyd, fordi jeg lige skal følge nogle regler?,« svarede hun blandt andet, ligesom hun også kaldte det for 'civil ulydighed'.

I de seneste par uger har bevægelsen Black Lives Matter Denmark samlet tusindvis af danskere rundt omkring i landet for at demonstrere mod strukturel racisme mod sorte mennesker.

Det er i den forbindelse, at organisationen har indsamlet flere tusinde kroner sammen gennem Mobilepay.

Penge, som ifølge talskvinden bruges på de demonstrationer, som man senest så i København, hvor op mod 15.000 mennesker var samlet.

Ifølge Radio4 har indsamlingsnævnet oplyst til Black Lives Matter Denmark, at de skal have sendt deres regnskab inden den 22. juni.

Bwalya Sørensen fortæller, at hun endnu ikke har hørt fra nævnet, men at hun vil gøre, som de siger, når hun bliver kontaktet.

Du kan høre hele interviewet med Bwalya Sørensen her.