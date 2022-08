Lyt til artiklen

Det skulle have været fredeligt, da en mor og far fredag aften mødtes for at overlevere deres fællesbarn.

Men mødet, der fandt sted på Kvicklys parkeringsplads i Aalborg Vestby, udviklede sig pludselig dramatisk.

Det skriver Nordjyske.

Overleveringen gik af uransagelige årsager galt, og det endte med, at den 29-årige mand stak sin ekskæreste med en kniv i hånden.

Imens sad deres fælles barn ved siden af og overværede den fysiske tumult mellem mor og far.

Der kom straks folk til for at hjælpe og skille de to ad, men da det var lykkedes, begyndte manden at smadre ruder på kvindens bil.

Herefter stak han af, men Nordjyllands Politi kunne senere på aftenen anholde ham.

Det fremgår ikke, hvad de to skændtes om, eller hvor slemt kvinden kom til skade med sin hånd.

Den 29-årige mand er ved et grundlovsforhør lørdag blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han kærede ikke.