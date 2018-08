Sydjyllands Politi advarede onsdag aften ved 22-tiden om en spøgelsesbilist på den sydjyske motorvej, der gjorde livet farligt for modkørende. Men godt et kvarter senere blev bilisten standset.

Hændelsen skete, da spøgelsesbilisten drejede ned ad Korskro-afkørslen ved Esbjerg. Ifølge Sydjyllands Politi var situationen særdeles farlig.

»Der er noget vejarbejde ved afkørslen, og bilisten kan have overset en kegle. Det siger sig selv, at det er meget farligt at køre i modkørende retning på en motorvej, og derfor satte vi alt ind på at få ham standset,« siger Allan Dalager, vagthavende i Sydjyllands Politi til B.T.

Ifølge politiet blev bilisten standset ved hjælp af en anden trafikant.