En gåtur på stranden i det gode vejr lyder umiddelbart som en fredelig oplevelse.

Men for Marian Hartwig og hendes to børnebørn blev turen fredag alt andet end rolig. Det fortæller hun til TV 2 Lorry.

For i Hornbæk er man lige nu i gang med at flytte flere tusinde ton sand fra stranden, så havnen ikke sander til. Det gør man hvert år, og det efterlader nogle enorme bjerge af sand på stranden, som både børn og voksne lystigt leger rundt i.

Men for Mariann Hartwigs syvårige barnebarn var det lige ved at gå galt.

En syvårig dreng slap med skrækken, da han sad fast i et bjerg af sand. Foto: Hornbæk Havn Vis mere En syvårig dreng slap med skrækken, da han sad fast i et bjerg af sand. Foto: Hornbæk Havn

»Jeg kom gående med mine to børnebørn, og hvor pigen gik lidt op af bjerget, gik drengen ved foden af det. Men pludselig begyndte han at råbe og skrige om hjælp, fordi han var sunket ned og sad fast i sand til lårene,« fortæller Mariann Hartwig til TV 2 Lorry og fortsætter:

»Han var langt nede og skreg, fordi han gik i panik, og jeg havde selv svært ved at komme over og hjælpe ham, fordi jeg også sank ned, men heldigvis kom der en mand til undsætning oppe fra sandbjerget, og han fik ham fri,« fortæller hun.

Selvom de store sandbjerge på ydersiden ser ganske fredelige ud, så indeholder de store mængder vand. Det gør jorden ustabil, og derfor gik det galt for den syvårige dreng.

Men på trods af de usikre forhold var der i lang tid hverken spærret af eller sat skilte omkring sandbjergene, og det undrer Mariann Hartwig og andre borgere i byen.

Der er dog sat skilte op nu, fortæller Morten Brask Lauridsen. Han er skov- og landskabsingeniør i Helsingør Kommune, der er ansvarlig for sandflytningen.

Han fortæller, at kommunen ikke har været tilstrækkeligt opmærksom på, at problemet kunne opstå. Han understreger dog også, at der ikke har været tale om en alvorlig situation, fordi der er fast grund et stykke ned. Derudover mener han, at hændelsen kan være en god påmindelse om, at man skal være påpasselig i naturen.