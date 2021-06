»Der er noget om snakken – der er sjovest på Bakken.«

Sådan lyder det kendte motto hos verdens ældste eksisterende forlystelsespark, der med Pjerrot i spidsen har underholdt millioner af danskere gennem århundreder.

Men for to kvinder, der besøgte Dyrehavsbakken onsdag aften, endte det ikke med at være en sjov tur.

De havnede nemlig i en diskussion med to mænd på 20 og 22 år, og den diskussion udviklede sig til et fysisk overfald.

Det skriver SN.

De to mænd, der er fra Hellerup og Charlottenlund, begyndte at diskutere med kvinderne ved burgerbaren Læ, da mændene på et tidspunkt hældte øl ud over kvinderne.

Herefter slog en af mændene den ene kvinde på 21 år flere gang i ansigtet med knyttet næve, hvorefter han fortsatte slagene mod veninden på 25 år, der også blev revet så hårdt i håret, at flere totter røg ud.

