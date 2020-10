En cocktail bestående af manglende mundbind, regelrette vagter og et live-signal på Facebook resulterede torsdag eftermiddag i den perfekte shitstorm for både Sydsjællands Politi og Næstved Storcenter.

»Vi har haft flere sager om folk, der ikke vil bære mundbind, men det er den første sag, der eskalerer på den måde her.«

Sådan lyder det torsdag aften fra vagtchef Stefan Jensen, der ikke var det mindste overrasket, da B.T. ringede op og spurgte til sagen, der i skrivende stund dominerer visse afkroge af Facebook

»Det anede mig, at det var den sag, du ville spørge til,« lød det indledningsvist fra vagtchefen.

Han fortæller, at hvad der ellers var en ganske banal politiforretning i Næstved Storcenter har resulteret i, at politiet har fået massevis af telefoniske klager over, at kvinden er blevet sigtet i sagen, og at hendes mobiltelefon er blevet konfiskeret.

Det skyldes ikke mindst, at kvinden har en stor følgerskare på sociale medier, og derfor var der massevis af øjenvidner til hændelsen, der udfoldede sig omkring klokken 16.20.

Og nu til sagen:

Den nu sigtede kvinde ønskede at købe sig en kop kaffe i Starbucks i Næstved Storcenter. Men grundet de gældende corona-restriktioner blev hun nægtet at bestille sin varme drik, fordi hun ikke bar mundbind.

Dette ville kvinden øjensynligt ikke finde sig i. Hun mente sig i sin gode ret til at nægte at bære mundbind – hvilket også er rigtigt.

Vagtchefen repeterer bekendtgørelsen om mundbind-kravet, der siger, at man uden lægeerklæring kan påberåbe sig fritaget kravet.

»Det kan man, hvis man eksempelvis erklærer sig med åndedrætsbesvær, har kvælningsfornemmelser eller lider af klaustrofobi,« siger Stefan Jensen.

Det var derfor ikke mundbindet i sig selv, der senere førte til, at politiet ankom.

Kvinden filmede optrinnet med vagterne og lagde optagelsen ud til de mange følgere på Facebook via et live-signal.

Dette betyder to brud på loven, og derfor blev politiet tilkaldt.

»Der bliver filmet, og det er forbudt i Næstved Storcenter, der er privat område. Og man må slet ikke lægge det ud på sociale medier.«

Således har kvinden ifølge de to sigtelser, politiet har rejst mod hende, forbrudt sig mod ordensbekendtgørelsen samt databeskyttelsesloven, siger vagtchefen.

Kvinden blev afhørt af politiet på stedet, og hendes telefon blev beslaglagt.

Sidstnævnte omstændighed har på Facebook ført til stor kritik af politiet.

Mange følgere mener at vide, at politiet også slettede den live-optagelse, som kvinden var i færd med.

Dette afviser vagtchefen.

»Som udgangspunkt sletter vi ikke noget. Vi tager telefonen for at sikre beviser. Det giver ingen mening at tage telefonen for så at slette et bevis mod hende. Vi har absolut ingen interesse i at slette beviser, siger Stefan Jensen.

Næstved Storcenter skriver på Facebook, at ‘vi er bekendt med hændelsen, der er sket i Næstved Storcenter i dag 8/10.’

‘Af respekt for de involverede parter kan vi på nuværende tidspunkt ikke kommentere yderligere på den konkrete sag.’