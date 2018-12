Fredag aften tikkede en opsigtsvækkende pressemeddelelse ind fra Red Barnet. Jonas Keiding Lindholm er med øjeblikkelig virkning færdig som generalsekretær i ngo'en, der er en af landets største.

Formand Lars Svenning Andersen forklarer til B.T., at Red Barnet ikke kan stå inde for den afgående generalsekretærs ledelsesstil.

»Han har været drevet af et ønske om at pushe den her organisation fremad. I det forløb har vi konstateret, at han også har presset sine medarbejdere for hårdt og på en måde, som ikke er i overensstemmelse med de værdier, vi har,« siger Lars Svenning Andersen til B.T.

Fire ud af fem ledere har forladt organisationen over de seneste 12 måneder, og samtidig har sygefraværet været højt.

»Vi har haft sygemeldinger på grund af stress - også i ledelsesgruppen.«

Det er Lars Svenning Andersens vurdering, at pilen peger på Jonas Keiding Lindholm, der har været øverste leder i Red Barnet i tre et halvt år. Han roser samtidig den afgående generalsekretær, som har mange 'fantastiske kvaliteter'.

»Det er bare vigtigt, at der er et godt arbejdsmiljø. Det er barskt, for han har gjort rigtig meget for den her organisation. Vi mener ikke, at vi har haft noget andet valg,« siger Lars Svenning Andersen.

Det er en tydeligt mærket Jonas Keiding Lindholm, B.T. taler med fredag aften.

»Jeg er rigtig ked af, at jeg skal forlade Red Barnet. Det var en bombe for mig,« siger han og uddyber:

»Jeg har haft et mandat til at gennemføre en stor omstilling, som blandt andet har betydet, at tre gange så mange danskere støtter Red Barnet i dag, og at der er mange flere frivillige. Det er jeg stolt af, og det har været nødvendigt,« siger han og fortsætter:

»Jeg er ked af, at gode medarbejdere undervejs har slået sig på den proces og på mig.«

Sygefraværet kommer der fokus på i det nye år, fortæller han.

»Har det været for lidt og for sent? Det har det måske.«.

»Når jeg ser tilbage, kan jeg godt ønske mig, at jeg var mere favnende og mindre kontant i min ledelsesstil. Jeg har været styret af måltal, men jeg har samtidig villet Red Barnet alt det bedste,« siger han. Hvad fremtiden bringer, ved han ikke.

»Julen kommer på mange måder belejligt. Jeg skal finde ud af hvad jeg skal lave. Jeg er optaget af at forbedre vilkårene for børn og voksne, og jeg har masser at bidrage med,« siger han.

Red Barnet oplyser, at Jonas Keiding Lindholm har fået en fratrædelsesaftale efter funktionærloven med maksimalt seks måneders løn, hvilket svarer til cirka 440.000 kroner.