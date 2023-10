En redningsaktion er fredag aften sat i gang i Nordsøen, efter en mindre kutter brød i brand ved 19-tiden.

Der blev sendt en redningshelikopter til stedet, som hentede kutterens ene besætningsmedlem, en mand, skriver Nordjyske.

Han blev fløjet til 'videre behandling og kontrol' i Aalborg. Hans tilstand er ikke oplyst.

Et redningsskib er efterfølgende sendt til området for at sikre, at kutteren brænder ud og synker, lyder det videre.

Branden skal være fundet sted 23 sømil vest for Klitmøller.

Det fremgår ikke, hvorfor skibet brød i brand.