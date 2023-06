En fredelig hyggetur endte i frygt og kaos for flere personer i landsbyen Reerslev, der ligger mellem Høje Taastrup og Roskilde.

»To personer var ude at gå en fredelig hyggetur, da de pludselig blev jagtet og angrebet af to hunde. De to personer søgte tilflugt i min bil, og jeg prøvede at skærme mig bag mine affaldsbeholdere. Jeg fik et par enkelte bid, men fik endelig gennet hundene væk tilbage af den vej, de kom fra.«

Sådan lyder det fra Mads Hansen, der var centrum for episoden d. 5. maj 2023 om eftermiddagen. Det fortæller han til SN.dk og til B.T.

Han fortæller til B.T., at episoden cirka varede ti minutter.'

Men episoden gik så galt, at det endte med en tur på hospitalet for en af personerne.

»Jeg blev selv bidt i låret, men havde termobukser på, så det var ikke voldsomt. Men de andre måtte på skadestuen. Jeg har haft kontakt til de andre personer, og de er noget rystet,« siger Mads Hansen til B.T.

Den ene person blev behandlet på skadestuen efter biddet.

»Det har været et stort problem med de her hunde her. Men nu er de så desværre blevet lukket ind i et meget lille skur, hvor de ikke har meget plads. Det er også synd.«

Foto: Privatfoto Vis mere Foto: Privatfoto

Ifølge Mads Hansen er de to personer, som blev jagtet, 'meget psykisk påvirkede' efter hændelsen.

Episoden er blevet anmeldt til politiet.

Ifølge SN.dk, så har Københavns Vestegns Politi foretaget en sigtelse for hundebid efter hundeloven.

Ejeren af hundene har fået en bøde på 4.000 kroner.