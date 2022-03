Midt i en afslappende hårkur blev freden pludselig afbrudt i Henriette Nørgaards frisørsalon i Risskov torsdag middag – i minutterne efter udspillede der sig et sandt drama.

Ind ad døren til salonen på Nordre Strandvej sprang en hætteklædt mand og fik fat i Wegners designklassiker, Y-stolen – og så fik han ellers benene på nakken.

Men det skulle være løgn, tænkte Henriette Nørgaard, der ellers var i gang med at vaske en kundes hår.

»Jeg råber alt, hvad jeg kan: 'Stooooop, hvad laver du!?'. Og så løber jeg ud på gaden og efter ham,« fortæller Henriette Nørgaard til B.T.

Det var godt nok lige den dag, hun havde taget høje hæle på, men det forhindrede hende ikke i at gøre et forsøg på at indhente tyven.

Lige i hælene på Henriette var frisørassistenten Iben, der også løb efter tyven.

»Min kunde ligger derinde med kur i og vådt hår, mens vi jagter ham ned ad vejen og råber og skriger. Pludselig ser jeg så, at min kunde overhaler mig og også sætter efter tyven.«

De nu tre kvinder var fast besluttede på at indhente manden, der havde Y-stolen under armen.

Det var stolen her, som tyven løb afsted med. Foto: Privatfoto Vis mere Det var stolen her, som tyven løb afsted med. Foto: Privatfoto

De løb efter ham rundt om hjørnet, men han havde trods alt lidt mere fart på. Pludselig holdt en blå bil inde til siden af vejen, der startede motoren.

»Iben løber forrest, og hun vælger på et tidspunkt at springe ud foran bilen, så bilen må stoppe op og vende rundt,« fortæller Henriette Nørgaard om dramaet.

Det lykkedes dem dog ikke at hale ind på hverken bilen eller tyven, så til sidst fik de to gerningsmænd i samarbejde smækket stolen ind i bagagerummet og kørt afsted.

Kunden med hårkuren i nåede dog at få fat i bilens nummerplade, og imens var Henriette Nørgaard vendt hjem mod salonen for at få tilkaldt politiet, der hurtigt var på stedet.

Selvom de tre kvinder ærgrer sig over, at de ikke fangede tyven, så er de stolte af, at de reagerede hurtigt og løb efter ham.

»Vi var så hidsige. Det kan man simpelthen ikke tillade sig. Hvis vi havde stoppet ham, så havde vi helt sikkert fået ham ned at ligge, for vi var så rasende,« lyder det fra frisøren.

De nåede akkurat lige at få talt med politiet og givet signalement af tyven, før arbejdsdagen måtte fortsætte.

Det blev dog med lidt rystende hænder og ømme stemmebånd resten af dagen, indtil adrenalinen havde lagt sig.

Senere på dagen skrev Henriette Nørgaard et opslag i den lokale Facebook-gruppe for at advare de andre butikker i området og skærpe opmærksomheden mod ubudne gæster.

»Det er en stol. Jeg er ligeglad med tingen. Men at han kan tillade sig det midt i åbningstiden, det er bare ikke okay. Vi kunne have haft børn inde i salonen.«

Henriette Nørgaard satser dog ikke på at få stolen tilbage. Og fremover kommer hun til at kigge lidt mere på, hvem der træder ind ad døren.

»Jeg er mere opmærksom på nu, hvem der går derude, og jeg kommer også til at tænke over, hvad jeg stiller ved døren og udenfor. Det er ærgerligt, at det skal være sådan. Men jeg er ikke bange, og det lå bare i mit instinkt at løbe efter ham.«