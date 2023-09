Gæster i Det Kongelige Teater i København var fredag aften vidne til en forestilling udover det sædvanlige.

Under forestillingen 'Skruen strammes' sprang en mand op på scenen fra orkestergraven og holdt et stort orange banner frem.

'Klimakollaps - Træk nødbremsen' lød budskabet fra klimaaktivisten, der med sin protest kortvarigt afbrød den selveproklamrede spøgelsesopera.

Teaterchef ved Det Kongelige Teater Kasper Holten bekræfter episoden overfor B.T.

I en mail skriver Kasper Holten, at aktivisten forlod scenen og teatret, da han fik besked på det.

Han har efterfølgende personligt talt med aktivisten.

'Jeg har talt med den pågældende aktivist og påpeget, at Det Kongelige Teater arbejder målrettet med bæredygtig omstilling, at det kan være farligt at kravle op på scenen under en forestilling, og at det kan være en stærkt ubehagelig og chokerende oplevelse for vores kunstnere, at nogen trænger uventet ind på scenen midt i en forestilling, hvorfor han bør afholde sig fra dette i fremtiden,' skriver Holten.

Det er uklart, om aktivistens budskab på nogen måde var rettet mod teatret eller forestillingen.

'Jeg er ked af personalet skulle have den oplevelse, mens de passer deres arbejde, men er stolt af hvor roligt og fattet de håndterede situationen,' skriver Holten videre og tilføjer, at man ikke har yderligere at tilføje for nuværende.