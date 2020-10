Det var en forfærdelig hændelse, der for et par uger siden fandt sted i spisefrikvarteret på Lindehøjskolen i Herlev nordvest for København.

En 11-årig dreng forsøgte at tage sit eget liv ved hængning.

Heldigvis blev selvmordsforsøget afbrudt af andre, uden at drengen kom alvorligt til skade.

Men nu er der startet et markant skænderi mellem to personer efter den frygtelige hændelse, drengen med nød og næppe overlevede.

Under et spisefrikvarter på Lindehøjskolen i Herlev truede en 11-årig dreng den 24. september at begå selvmord.

Konflikten er denne:

Hanne-Bjørn Klausen (K) sidder både i Herlevs kommunalbestyrelse og skolebestyrelsen på Lindehøjskolen, hvor hendes søn går i klasse med den 11-årige.

Hun fortalte 26. september til pressen, at det var en gruppe drenges mobning, der var skyld i selvmordsforsøget.

»Det er velkendt, at han havde været udsat for mobning i meget lang tid, men skolen har længe ignoreret vores indtrængende appel om hjælp,« sagde hun til eb.dk

Marco Damgaard (S) er også medlem af både Herlevs kommunalbestyrelse og skolebestyrelsen på Lindehøjskolen.

Han er 'dybt forarget' over ordene fra Hanne Bjørn-Klausen.

»Jeg er dybt forarget over, at et kommunalbestyrelsesmedlem udtaler sig i Ekstra Bladet og udskammer børn ved i den artikel at sige, at det er en gruppe børns skyld. Det gør mig ked af det og vred på fællesskabets vegne,« siger Marco Damgaard til HeleHerlev.dk

Han mener, at Hanne Bjørn-Klausen mere er ude på at promovere sig selv som politiker end at få løst problemerne på skolen.

»Jeg kan være i tvivl, sådan som hun agerer som offentlig person. Når man bliver ved på den her måde, hvor det virker mere selvpromoverende og mere selvfremmende end, at man har motivation for at få løst problemet, der hvor det er – så bliver jeg oprigtigt i tvivl om, hvad hun egentlig har af intentioner med det her,« siger han til det lokale medie.

Hanne Bjørn-Klausen afviser kritikken, hun mener, at det er et klassisk eksempel på en såkaldt Herlev-kultur.

En kultur hun mener er opstået på grund af socialdemokraternes ønske om at afvise, at noget nogensinde er galt.

»Hvis jeg ikke siger noget nu, så bliver den her sag bare dysset ned ligesom alt muligt andet. Og der kommer ikke til at ske noget som helst. Og derfor valgte jeg at sige noget,« siger hun til HeleHerlev.dk.

Hanne Bjørn-Klausen sidder i kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti i Herlev, og så sidder hun i skolebestyrelsen på Lindehøjskole.

Hun benægter også at have hængt nogen børn ud.

»Jeg hænger ikke børn ud. Jeg hænger en ledelse og nogle voksne ud for, at de ikke har taget ansvar for alt det, de har vidst på forhånd. De har vidst, at der var et barn, der var selvmordstruet. De har vidst en hel masse ting. Og de har intet gjort ved det. De har fandme ikke gjort deres arbejde ordentligt,« siger hun

Det ser altså ikke ud til, at der kommer en bare nogenlunde stemning til næste møde i hverken Herlev kommunalbestyrelse eller i skolebestyrelsen på Lindehøjskole.

Tvært imod.